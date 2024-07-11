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Отечественный автопром локализовал еще одну комплектующую для автомобилей

Глава Минпромторга Алиханов: в России локализовали производство рулевой колонки

В России в настоящее время освоено производство рулевых колонок для автомобилей. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях Международного форума-выставки «Иннопром-2024».

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«Мы уже выпускаем рули в России. Рулевая колонка – достаточно сложный технически агрегат, это не пластиковую форму для салона или бампера отливать на каких-то пресс-формах. Это сложный агрегат. Мы уже локализовали. Вот недавно был в НАМИ, смотрел программу локализации всех компонентов Aurus. Руль у нас российский», – подчеркнул глава ведомства.

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Ранее, в мае 2024 года, в рамках выставки «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) был представлен возрожденный автомобиль Volga. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время осмотра автомобиля заявил, что в России для начала необходимо локализовать производство тех деталей машины, которые не являются технологически сложными. Глава кабмина, в частности, обратил внимание, что на отечественном автомобиле установлен руль китайского производства.

Напомним, Международная промышленная выставка «Иннопром-2024» проходит в настоящее время в Екатеринбурге. Сегодня последний день выставки.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
11.07.2024
Фото:freepik / freepik
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