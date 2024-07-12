Audi распространила изображение новой модели A5

Audi анонсировала абсолютно новую A5: премьера 16 июля

Немецкая компания Audi продемонстрировала фото модели A5 нового поколения, премьера которой состоится 16 июля. На новом семействе Audi дебютирует и новое поколение ДВС, которые будут более эффективными благодаря частичной электрификации, сообщил глава Audi Гернот Дёлльнер.

Нынешняя модель образца конца 2019 года имеет в своем арсенале лишь «мягкие гибриды», в которых традиционный ДВС дополнен 12-вольтовым стартер-генератором.

Судя по изображению, автомобиль получит светодиодные фонари и массивный бампер и спойлер на двери багажника. Подробную информацию о модели представят во время премьеры.

Уточняется, что новая A5 станет лишь одной из 20 новинок Audi, запланированных к выходу до конца 2025 года. Следом за ней премьеру отпразднует электрическая A6 e-tron, а осенью дебютирует кроссовер Q5 третьего поколения, с которого начнется масштабное обновление всего «кроссоверного» семейства бренда.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» резко снизил цены на свой самый популярный кроссовер.

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Источник: Audi