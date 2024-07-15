В России выпустят 12-ступенчатую АКП

Ярославский моторный завод готовит к выпуску 12-ступенчатый автомат

Ярославский моторный завод планирует начать производство 12-ступенчатых автоматов нового поколения для тяжелых грузовиков. Известно, что на предприятии работают как над ручной версией коробки, так и над роботизированной. И ту, и другую намерены выпустить до конца текущего года.

Планируется, что эти автоматы будут продавать Минскому автозаводу, который сейчас ставит на тяжелые грузовики коробки Fast Gear китайского производства. Также возможно, что новыми агрегатами заинтересуется автозавод «Урал» и компания «Нижегородские грузовые автомобили».

Ранее «За рулем» рассказал, чем «новая Волга» отличается от китайского оригинала.

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Источник: Quto.ru