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В России выпустят 12-ступенчатую АКП

Ярославский моторный завод готовит к выпуску 12-ступенчатый автомат

Ярославский моторный завод планирует начать производство 12-ступенчатых автоматов нового поколения для тяжелых грузовиков. Известно, что на предприятии работают как над ручной версией коробки, так и над роботизированной. И ту, и другую намерены выпустить до конца текущего года.

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Планируется, что эти автоматы будут продавать Минскому автозаводу, который сейчас ставит на тяжелые грузовики коробки Fast Gear китайского производства. Также возможно, что новыми агрегатами заинтересуется автозавод «Урал» и компания «Нижегородские грузовые автомобили».

Ранее «За рулем» рассказал, чем «новая Волга» отличается от китайского оригинала.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Quto.ru

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
15.07.2024
Фото:freepik / freepik
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