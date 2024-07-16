#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Haval Dargo X – ржавчина, расход, стоимость ТО
16 июля
Haval Dargo X – ржавчина, расход, стоимость ТО
Haval Dargo X с двигателем 2.0 турбо мощностью...
Geely Coolray
16 июля
Стоимость кроссовера Geely Coolray изменилась в России
Кроссовер Geely Coolray подорожал на 15 тыс....
Машины японского бренда имеют серьезный недостаток, грозящий дорогим ремонтом
16 июля
Машины японского бренда имеют серьезный недостаток, грозящий дорогим ремонтом
Автоэксперт Ольта рассказал о «слабом» месте...

Обновленный 249-сильный кроссовер теперь в РФ: известна цена

Дилер привез в Россию рестайлинговый Volvo XC60 по цене 8 млн рублей

Дилер привез в Россию новый рестайлинговый кроссовер Volvo XC60 в комплектации Momentum за 8,05 млн рублей. Под капотом автомобиля 2,0-литровый мотор мощностью 249 л. с., АКП. Привод полный.

Volvo XC60
Volvo XC60
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Обновленный Volvo XC60 отличается от предшественника измененной решеткой радиатора, другим передним бампером.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Также в салоне появилась медиасистема на Android с фирменными приложениями Google.

Ранее «За рулем» рассказал, чем «новая Волга» отличается от китайского оригинала.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autonews

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Volvo
Количество просмотров 6
16.07.2024
Фото:Volvo
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volvo XC60

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв