Обновленный 249-сильный кроссовер теперь в РФ: известна цена
Дилер привез в Россию рестайлинговый Volvo XC60 по цене 8 млн рублей
Дилер привез в Россию новый рестайлинговый кроссовер Volvo XC60 в комплектации Momentum за 8,05 млн рублей. Под капотом автомобиля 2,0-литровый мотор мощностью 249 л. с., АКП. Привод полный.
Volvo XC60
Обновленный Volvo XC60 отличается от предшественника измененной решеткой радиатора, другим передним бампером.
Также в салоне появилась медиасистема на Android с фирменными приложениями Google.
Ранее «За рулем» рассказал, чем «новая Волга» отличается от китайского оригинала.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Autonews
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Фото:Volvo
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16.07.2024
Фото:Volvo
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