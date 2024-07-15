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Мэр Москвы Собянин анонсировал строительство...

Впервые за 70 лет на Кольцевой линии метро Москвы появится новая станция

Мэр Москвы Собянин анонсировал строительство станции метро на Кольцевой линии

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство новой станции «Достоевская» на Кольцевой линии метрополитена. Работы продлятся примерно 4-5 лет.

«С этого дня активная работа над этим проектом возобновляется. Это продлится где-то около 4-5 лет. Но надеюсь, что исторический проект завершится успехом. И, конечно, это очень важно для всех москвичей, особенно для тех, кто пользуется этими линиями метро», – подчеркнул мэр столицы.
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По словам Собянина, эта стройка имеет достаточно большой исторический срок, почти в 70 лет.

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«Начиная с 1950 года, в разные периоды времени сюда заходили, чтобы соединить <…> одни из самых насыщенных веток метро – Люблинско-Дмитровскую ветку и Кольцевую историческую линию, на которых в целом перевозится в сутки около 2 млн человек. Соединение крайне важное, нужное для пассажиров, но реализация этого проекта крайне и крайне сложная», – отметил мэр Москвы.

Для реализации проекта проложат запасные тоннели, по которым пройдут поезда Кольцевой линии, построят станцию на Кольцевой линии и соединят их с Люблинско-Дмитровской линией (салатовой веткой) метро. Кроме того, необходимо обеспечить возможность выйти по пешеходным переходам на Проспект Мира. Все работы под землей будут проводиться фактически в ручном режиме, «тем не менее, мы решились на этот проект», подытожил Собянин.


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Новая станция метро «Достоевская» будет иметь два вестибюля, ее особенностью станет подземный переход, протяженностью 350 метров, оснащенный траволаторами. В зоне обслуживания будущей станции находятся районы Тверской, Мещанский и Марьина Роща с суммарным населением порядка 200 тыс. человек. После введения в эксплуатацию «Достоевская» разгрузит станции «Проспект Мира» Кольцевой и Калужско-Рижской линий столичного метрополитена.

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Источник: АГН Москва

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
15.07.2024
Фото:АГН «Москва»
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