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КАМАЗ запускает новые модели – вот что известно!

Семейство КАМАЗ К5 пополнилось двумя новыми моделями

Линейка грузовиков нового поколения КАМАЗ К5 официально пополнилась двумя новыми моделями – пресс-служба предприятия сообщила, что в июне с конвейера автомобильного завода сошли КАМАЗ-54902 и КАМАЗ-65658.

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В отличие от флагманского магистрального тягача КАМАЗ-54901, запущенного еще в 2019-м и к настоящему моменту пережившего перевод на «санкционно устойчивую» компонентную базу, новые машины предназначены для грузоперевозок на небольшие расстояния. Тут иной вариант новой кабины – с низкой крышей и одним спальным местом. Под кабиной у обеих машин – силовой агрегат «КАМА Дизель» мощностью 400 л.с.

У КАМАЗ-54902 модели высота седельно-сцепного устройства составляет 1150 мм, предельная нагрузка на него – 11 250 кг. Вторая модель, КАМАЗ-65658, позиционируется как решающая более широкий круг задач. Его могут выбрать ритейлеры для доставки продуктов, считают на заводе. Длинное шасси подходит для установки различных настроек, а подъемная ось-ленивец снижает расход топлива и повышает проходимость зимой.

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«У новых собратьев по К5 оригинальная система выпуска отработанных газов и нейтрализации, система питания воздухом двигателя, новая подвеска кабины, конструкция оперения кабины и шасси», – рассказал главный специалист отдела анализа эффективности сборки автомобилей Игорь Тиханов.

Сообщается, что в июне завод собрал 11 новых транспортников КАМАЗ-54902 (до конца года запланировано 1900 таких большегрузов), а у КАМАЗ-65658 темпы роста скромнее. Также продолжается сборка самосвалов тяжелого модельного ряда: в 2024-м сборка КАМАЗ-6595 и КАМАЗ-65951 в «антисанкционной» версии перешагнет отметку в 500 машин. Надеемся, все это поможет КАМАЗу в возвращении упущенных позиций.

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Источник: КАМАЗ

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Иннокентий Кишкурно
15.07.2024
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