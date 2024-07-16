Простой, надежный, с автоматом – хороший «кореец» за 600 тысяч рублей!
Иномарка на автомате за 600 тысяч рублей? Да, отвечает эксперт «За рулем» Александр Виноградов – и предлагает к рассмотрению четыре автомобиля с пробегом. Каждый из них укладывается в описанный бюджет и у каждого в арсенале – надежная (упор на это слово!) АКП. Хотя нюансов по этим машинам, конечно же, хватает. Взять, скажем, один из вариантов – Hyundai Getz 2009-2010 годов выпуска.
При внешнем осмотре стоит проверить, как открываются и удерживаются в открытом положении двери – с возрастам у них изнашиваются ограничители. А приборка начинает глючить – ей может потребоваться пропайка... «Двухпедальная» версия – это, с большой вероятностью, Getz с двигателем 1.4 (97 л.с.) и четырехступенчатым автоматом.
Мнение специалиста
Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:
– Коробка A4AF3 в те годы была довольно популярной и встречается на многих моделях – на Hyundai Accent и Elantra третьего поколения, на Matrix, а также на Kia Cerato первого поколения и на втором Rio.
Слабых мест у коробки почти нет. Разве что не отличается надежностью датчик скорости вращения вала коробки и проводка кнопки Over drive. Из-за этого может не включаться четвертая передача.
Так же коробка чувствительна к качеству масла. Жидкость Hyundai ATF SP III стоит менять чаще рекомендованных производителем 80 тысяч км. Так же этот автомат не любит частых пробуксовок из-за «нежных» подшипников.
Ну а что еще посмотреть, если хочется недорого и с автоматом? Читайте в новой статье «За рулем»!
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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