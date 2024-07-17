Классический Mercedes-Benz за 21,5 млн рублей: что это за автомобиль

Во Владимире продают Mercedes-Benz S-Class W189 1959 г.в. за 21,5 млн рублей

В Россиив городе Владимире продают раритетный Mercedes-Benz S-класса в кузове W189. Такие машины делали с 1957 по 1962 год, на продажу выставлен автомобиль 1959 года с пробегом всего 123 тыс. км по цене 21,5 млн рублей.

Раритет оснащен 6-цилиндровым двигателем объемом 3,8 л мощностью 180 л.с., его максимальная скорость равна 170 км/ч.

Mercedes-Benz S-Class W189

Автомобиль имеет несколько особенностей. Так, у его кузова нет центральных стоек крыши, за счет чего, когда стекла опущены, седан превращается в подобие фаэтона. Второй особенностью является роскошное оснащение на уровне автомобилей Rolls-Royce того периода.

Mercedes-Benz S-Class W189

Mercedes-Benz S-Class W189

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер от Renault вернулся на российский рынок.

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Источник: «Автоновости дня»