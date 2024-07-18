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Дилеры не хотят популяризировать отечественные авто — эксперт о продажах Lada

Автоэксперт Попов назвал 2 условия для успешных продаж отечественных машин

Чтобы автомобили отечественного производства стали более доступными по цене, не нужно повышать стоимость утильсбора для иномарок, лучше предоставить льготы на российские машины и исключить дилеров из продаж. Таким мнением поделился автоэксперт Дмитрий Попов.

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«Для этого необязательно снижать цены непосредственно в автосалонах — можно, например, предоставить льготы на обслуживание российских машин в автосервисах. Снизить цены также поможет исключение из цепочек продаж дилеров. Для этого нужно открыть представительство АВТОВАЗ в крупных городах и продавать автомобили напрямую», – убежден эксперт.

Минпромторг намерен увеличить утилизационный сбор на ввозимые в РФ автомобили на 70-85% c 1 октября этого года. Затем каждый год будет индексация утильсбора на 10-20% ежегодно вплоть до 2030 года. Комментируя эту новость, Попов высказал свое мнение.

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«Некоторое время назад глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявлял, что повышение утильсбора для ввозимых автомобилей защитит отечественного автопроизводителя. Сейчас Минпромторг принял решение реализовать данное предложение. Вторая цель – убедить китайцев перенести производство своих автомобилей в Россию. Тогда утильсбор был бы меньше», – рассуждает автоэксперт.

Повышение утильсбора не повысит привлекательность отечественных автомобилей для покупателей, убежден Попов.

«Людям нужно рассказывать о преимуществах автомобилей Lada Aura и Lada Vesta, но дилеры не хотят этим заниматься», – предполагает эксперт.

Попов говорит, что на месте отечественных производителей он бы первым делом задался вопросом, почему по ТВ показывают только рекламу китайских брендов, а не российских.

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Источник: riamo.ru

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Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
18.07.2024
Фото:Depositphotos
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