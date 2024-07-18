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Привычный седан Kia теперь дешевле Соляриса: сколько он стоит

Дилеры привезли в Россию новые седаны Kia K3 из КНР по цене от 1,95 млн рублей

Kia K3, являющийся китайской версией Kia Cerato, продолжают поставлять в Россию по альтернативным каналам. Сейчас цена на такие машины начинается от 1 950 000 рублей.

Kia K3
Kia K3

За эту сумму продают Kia K3 2024 года выпуска, в стоимость включена растаможка и все остальные расходы. Под капотом автомобиля 1,5-литровый 115-сильный атмосферный двигатель, вариатор. Среди опций кожаная отделка салона, бесключевой доступ, камера заднего вида, круиз-контроль и другое.

Интерьер Kia K3
Интерьер Kia K3
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При этом Lada Vesta Sportline стоит дороже: ее цена начинается от 2 192 900 рублей за машину 2024 года выпуска. Solaris HS также предлагается по цене больше 2 млн рублей, как и многие китайские аналоги.

Ранее «За рулем» рассказал, что названы пять достойных альтернатив популярной в России Toyota Camry.

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Источник: Автоновости дня

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Ушакова Ирина
Фото:Kia
18.07.2024
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Cerato  ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Kia Cerato   2015
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

внешний вид

Недостатки:

умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг

Комментарий:

из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник

-3