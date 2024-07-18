Привычный седан Kia теперь дешевле Соляриса: сколько он стоит

Дилеры привезли в Россию новые седаны Kia K3 из КНР по цене от 1,95 млн рублей

Kia K3, являющийся китайской версией Kia Cerato, продолжают поставлять в Россию по альтернативным каналам. Сейчас цена на такие машины начинается от 1 950 000 рублей.

Kia K3

За эту сумму продают Kia K3 2024 года выпуска, в стоимость включена растаможка и все остальные расходы. Под капотом автомобиля 1,5-литровый 115-сильный атмосферный двигатель, вариатор. Среди опций кожаная отделка салона, бесключевой доступ, камера заднего вида, круиз-контроль и другое.

Интерьер Kia K3

При этом Lada Vesta Sportline стоит дороже: ее цена начинается от 2 192 900 рублей за машину 2024 года выпуска. Solaris HS также предлагается по цене больше 2 млн рублей, как и многие китайские аналоги.

Ранее «За рулем» рассказал, что названы пять достойных альтернатив популярной в России Toyota Camry.

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Источник: Автоновости дня