Привычный седан Kia теперь дешевле Соляриса: сколько он стоит
Kia K3, являющийся китайской версией Kia Cerato, продолжают поставлять в Россию по альтернативным каналам. Сейчас цена на такие машины начинается от 1 950 000 рублей.
За эту сумму продают Kia K3 2024 года выпуска, в стоимость включена растаможка и все остальные расходы. Под капотом автомобиля 1,5-литровый 115-сильный атмосферный двигатель, вариатор. Среди опций кожаная отделка салона, бесключевой доступ, камера заднего вида, круиз-контроль и другое.
При этом Lada Vesta Sportline стоит дороже: ее цена начинается от 2 192 900 рублей за машину 2024 года выпуска. Solaris HS также предлагается по цене больше 2 млн рублей, как и многие китайские аналоги.
Ранее «За рулем» рассказал, что названы пять достойных альтернатив популярной в России Toyota Camry.
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Источник: Автоновости дня
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Отзывы о Kia Cerato ()
внешний вид
умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг
из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник