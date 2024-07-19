Названа стоимость владения китайским купе-кроссовером за 3 млн
Стоимость владения китайским кроссовером DFSK ix5 составит 2,3 млн руб. за пять лет, подсчитали специалисты маркетингового агентства НАПИ. Так, за пять лет расходы на владение ix5 составят 2,3 млн руб., за год 459,2 тыс. руб., за месяц 38,3 тыс. руб., а за 1 км 30,61 руб. При расчетах учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге 15 тыс. км в год.
Стоимость владения складывается из расходов на страховку (ОСАГО и каско), покупку и замену шин, бензин, ТО, ремонта, оплаты налогов.
Расчеты сделаны для нового автомобиля DFSK ix5 в комплектации Premium по цене 2 990 000 рублей.
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Источник: Autonews
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