Названа стоимость владения китайским купе-кроссовером за 3 млн

НАПИ: стоимость владения DFSK ix5 составит 2,3 млн рублей за пять лет

Стоимость владения китайским кроссовером DFSK ix5 составит 2,3 млн руб. за пять лет, подсчитали специалисты маркетингового агентства НАПИ. Так, за пять лет расходы на владение ix5 составят 2,3 млн руб., за год 459,2 тыс. руб., за месяц 38,3 тыс. руб., а за 1 км 30,61 руб. При расчетах учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге 15 тыс. км в год.

DFSK ix5

Стоимость владения складывается из расходов на страховку (ОСАГО и каско), покупку и замену шин, бензин, ТО, ремонта, оплаты налогов.

Интерьер DFSK ix5

Расчеты сделаны для нового автомобиля DFSK ix5 в комплектации Premium по цене 2 990 000 рублей.

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Источник: Autonews