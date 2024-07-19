#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы преимущества бренда Belgee над Geely
19 июля
Названы преимущества бренда Belgee над Geely
Глава «Белджи» объяснил, зачем автомобили Geely...
Госдума рассмотрит законопроект о грузоперевозках: что ждет небольшие компании
19 июля
Госдума рассмотрит законопроект о грузоперевозках: что ждет небольшие компании
В России создадут единый реестр...
Интерьер DFSK ix5
19 июля
Названа стоимость владения китайским купе-кроссовером за 3 млн
НАПИ: стоимость владения DFSK ix5 составит 2,3...

Названа стоимость владения китайским купе-кроссовером за 3 млн

НАПИ: стоимость владения DFSK ix5 составит 2,3 млн рублей за пять лет

Стоимость владения китайским кроссовером DFSK ix5 составит 2,3 млн руб. за пять лет, подсчитали специалисты маркетингового агентства НАПИ. Так, за пять лет расходы на владение ix5 составят 2,3 млн руб., за год 459,2 тыс. руб., за месяц 38,3 тыс. руб., а за 1 км 30,61 руб. При расчетах учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге 15 тыс. км в год.

DFSK ix5
DFSK ix5
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Стоимость владения складывается из расходов на страховку (ОСАГО и каско), покупку и замену шин, бензин, ТО, ремонта, оплаты налогов.

Интерьер DFSK ix5
Интерьер DFSK ix5

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Расчеты сделаны для нового автомобиля DFSK ix5 в комплектации Premium по цене 2 990 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «кореец» вернулся в Россию, цены приятно удивят.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Autonews

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:«За рулем» | Dongfeng
Количество просмотров 2
19.07.2024
Фото:«За рулем» | Dongfeng
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о DFSK ix5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв