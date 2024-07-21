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Как не нарваться на подделку, выбирая тормозные колодки
21 июля
Как не нарваться на подделку, выбирая тормозные колодки
«За рулем» рассказал, как выбрать качественные...

Как не нарваться на подделку, выбирая тормозные колодки

«За рулем» рассказал, как выбрать качественные тормозные колодки

Тормозные колодки для автомобиля являются расходниками и подлежат регулярной замене, поэтому являются ходовым товаром. Именно поэтому их часто подделывают.

Как не нарваться на поддельные или некачественные колодки, расскажет «За рулем». В нынешней ситуации известные мировые бренды покидают российский рынок, и проблема становится очень острой. Их место быстро занимают «почти такие же» контрафактные изделия.


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Визуально отличить одно от другого может только узкий специалист, которому известны нюансы как самих изделий, так и их упаковки. По цене тоже сложно сориентироваться: в нынешней ситуации она непредсказуема.

Поэтому владельцам массовых автомобилей лучше выбирать бюджетные продукты известных российских поставщиков. Такие колодки полностью соответствуют стандартам и исправно работают, а стоят недорого. К тому же их практически не подделывают, ведь на зарубежных брендах аферисты могут получить большую прибыль.

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер от Renault вернулся на российский рынок.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Ушакова Ирина
Фото:«За рулем»
21.07.2024
Фото:«За рулем»
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