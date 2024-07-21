Как не нарваться на подделку, выбирая тормозные колодки
Тормозные колодки для автомобиля являются расходниками и подлежат регулярной замене, поэтому являются ходовым товаром. Именно поэтому их часто подделывают.
Как не нарваться на поддельные или некачественные колодки, расскажет «За рулем». В нынешней ситуации известные мировые бренды покидают российский рынок, и проблема становится очень острой. Их место быстро занимают «почти такие же» контрафактные изделия.
Визуально отличить одно от другого может только узкий специалист, которому известны нюансы как самих изделий, так и их упаковки. По цене тоже сложно сориентироваться: в нынешней ситуации она непредсказуема.
Поэтому владельцам массовых автомобилей лучше выбирать бюджетные продукты известных российских поставщиков. Такие колодки полностью соответствуют стандартам и исправно работают, а стоят недорого. К тому же их практически не подделывают, ведь на зарубежных брендах аферисты могут получить большую прибыль.
Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер от Renault вернулся на российский рынок.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?