Как не нарваться на подделку, выбирая тормозные колодки

«За рулем» рассказал, как выбрать качественные тормозные колодки

Тормозные колодки для автомобиля являются расходниками и подлежат регулярной замене, поэтому являются ходовым товаром. Именно поэтому их часто подделывают.

Как не нарваться на поддельные или некачественные колодки, расскажет «За рулем». В нынешней ситуации известные мировые бренды покидают российский рынок, и проблема становится очень острой. Их место быстро занимают «почти такие же» контрафактные изделия.

Визуально отличить одно от другого может только узкий специалист, которому известны нюансы как самих изделий, так и их упаковки. По цене тоже сложно сориентироваться: в нынешней ситуации она непредсказуема.

Поэтому владельцам массовых автомобилей лучше выбирать бюджетные продукты известных российских поставщиков. Такие колодки полностью соответствуют стандартам и исправно работают, а стоят недорого. К тому же их практически не подделывают, ведь на зарубежных брендах аферисты могут получить большую прибыль.

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер от Renault вернулся на российский рынок.