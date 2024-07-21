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Когда выгодно покупать машину после ДТП

Эксперт Беспалов: на рынке битых машин бывает много выгодных дешевых предложений

На рынке битой техники можно найти немало интересных и выгодных предложений, пояснил жестянщик, маляр и подборщик запчастей автомастерской «Центр кузовного ремонта» Владимир Беспалов.

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Он отметил, что покупает только машины после ДТП. Автомобилям при этом максимум 3 года, выбирает эксперт варианты из относительно дорогого сегмента. Так, он поделился, что недавно купил двухлетний Volkswagen Tiguan Allspace. До идеального состояния автомобиль он довел за 300 тыс. рублей, включая окраску всей передней части, выгода составила примерно 700 тыс. рублей.

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Но чтобы решаться на такие рискованные покупки, предварительно необходимо провести тщательную дефектовку, чтобы точно рассчитать расходы на запчасти.

Тем, у кого нет ремонтной мастерской, эксперт рекомендует покупать машины с большим количеством мелких повреждений. Для того, чтобы привести такой автомобиль в порядок придется потратить около 50 тыс. рублей.

Также достойны внимания машины с крупными повреждениями легкозаменяемых элементов и небольшими городскими ДТП. Такие повреждения можно устранить легко и недорого.

Ранее «За рулем» рассказал, чем «новая Волга» отличается от китайского оригинала.

Источник: Quto

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 1
21.07.2024
Фото:АГН Москва
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