Европейцы экономят: рекорды продаж бьет авто, сопоставимое по цене с Lada Granta

Хэтчбек Dacia Sandero лидирует в рейтинге продаж на рынке Европы в 2024 году

Румынский хэтчбек Dacia Sandero стал самым продаваемым автомобилем на первичном рынке Европы по итогам первого полугодия 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на него вырос на 16%. Согласно данным статистики, за период с января по июнь текущего года европейцы купили 143 596 таких машин.

Dacia Sandero

По мнению аналитиков, такая популярность и востребованность хэтчбека связан с его низкой стоимостью, на рынке Германии он продается по цене 11,5 тыс. евро (примерно 1,1 млн рублей по текущему курсу). Вторую строчку по популярности занимает Volkswagen Golf с показателем в 125 тыс. единиц (рост 25%). На третьем мечте – Renault Clio (114 тыс. экз.), его продажи выросли за год на 15%.

Интерьер Dacia Sandero

Топ-5 замыкают кроссовер Volkswagen T-Roc (111 тыс.) и хэтчбек Peugeot 208 (107 тыс.).

А в России самым популярным автомобилем (по итогам апреля 2024 года) по-прежнему остается отечественная Lada Granta. Продажи этой модели по итогам месяца составили 20 тыс. экземпляров. А на вторичном рынке в апреле россияне чаще отдавали предпочтение южнокорейской марке Kia (согласно данным автомобильной системы Pango Cars). Ее доля на рынке составила 13,4% всех продаж машин с пробегом.

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Источник: Газета.Ru