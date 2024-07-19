Цены на проезд в такси в РФ снова вырастут: эксперты назвали причину

В России с 1 сентября из-за полиса ОСГОП подорожает стоимость поездок в такси

В России с 1 сентября 2024 года может подорожать стоимость проезда в такси. Таким прогнозом поделился президент Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов.

По его мнению, причина подорожания кроется в обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Такой полис обяжут иметь все транспортные пассажирские компании, он страхует жизнь, здоровье и имущество пассажиров. Причем раньше это требование не распространялось на такси, но на фоне востребованности такси-перевозок законодатели решили внести и службу перевозок тоже под действие ОСГОП.

Эта страховка в разы дороже ОСАГО, и для большинства водителей, для которых перевозки пассажиров являются подработкой, оформлять такой документ будет невыгодно. По мнению Михайлова, ничего, кроме подорожания, эта мера не принесет, он считает ее избыточной.

«Чиновники говорят, что ОСГОП будет "привязан" к водителю, но как тогда быть таксопаркам, где большая текучка кадров? Человек может проработать и два месяца, и месяц. И что, каждый раз покупать новый полис? А как быть с расторжением? В общем, нововведение есть, а конкретика отсутствует», – подчеркивает эксперт.

Перевозчики убеждены, что поездки не только подорожают, может также произойти отток кадров из отрасли, которая и так испытывает их нехватку. Позицию водителей разделяют и агрегаторы такси.

«Водителю нужно отработать стоимость аренды автомобиля – это в среднем 2 тыс. рублей в сутки за машину экономкласса. Плюс проценты агрегатору, бензин, мойка и прочее. Только через 8-9 часов человек “отбивает” все это и начинает работать на себя. Новые требования выльются в дополнительные траты», – констатирует президент ассоциации.

Точную цифру подорожания сейчас сложно подсчитать, потому что еще до конца непонятен сам механизм реализации предлагаемой меры, подытожил Михайлов.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Аргументы и Факты