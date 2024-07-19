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Цены на проезд в такси в РФ снова вырастут: эксперты назвали причину

В России с 1 сентября из-за полиса ОСГОП подорожает стоимость поездок в такси

В России с 1 сентября 2024 года может подорожать стоимость проезда в такси. Таким прогнозом поделился президент Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов.

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По его мнению, причина подорожания кроется в обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Такой полис обяжут иметь все транспортные пассажирские компании, он страхует жизнь, здоровье и имущество пассажиров. Причем раньше это требование не распространялось на такси, но на фоне востребованности такси-перевозок законодатели решили внести и службу перевозок тоже под действие ОСГОП.

Эта страховка в разы дороже ОСАГО, и для большинства водителей, для которых перевозки пассажиров являются подработкой, оформлять такой документ будет невыгодно. По мнению Михайлова, ничего, кроме подорожания, эта мера не принесет, он считает ее избыточной.

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«Чиновники говорят, что ОСГОП будет "привязан" к водителю, но как тогда быть таксопаркам, где большая текучка кадров? Человек может проработать и два месяца, и месяц. И что, каждый раз покупать новый полис? А как быть с расторжением? В общем, нововведение есть, а конкретика отсутствует», – подчеркивает эксперт.

Перевозчики убеждены, что поездки не только подорожают, может также произойти отток кадров из отрасли, которая и так испытывает их нехватку. Позицию водителей разделяют и агрегаторы такси.

«Водителю нужно отработать стоимость аренды автомобиля – это в среднем 2 тыс. рублей в сутки за машину экономкласса. Плюс проценты агрегатору, бензин, мойка и прочее. Только через 8-9 часов человек “отбивает” все это и начинает работать на себя. Новые требования выльются в дополнительные траты», – констатирует президент ассоциации.

Точную цифру подорожания сейчас сложно подсчитать, потому что еще до конца непонятен сам механизм реализации предлагаемой меры, подытожил Михайлов.

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Источник: Аргументы и Факты

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
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19.07.2024
Фото:Unsplash
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