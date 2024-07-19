Верите ли, ГАЗели — уже 30 лет!
20 июля Горьковский автомобильный завод отмечает 30-летний юбилей своего семейства легких коммерческих автомобилей ГАЗель. Ровно в этот день в 1994 году с конвейера в Нижнем Новгороде сошел бортовой грузовик ГАЗ-3302, базовая машина нового семейства. Позже появились фургоны, микроавтобусы и десятки модификаций.
ГАЗель начали создавать еще в конце 1980-х как машину для нарождающегося в стране кооперативного малого и среднего бизнеса. Машину создавали с оглядкой на Европу (в очертаниях кабины можно угадать отсылки к тогдашнему Ford Transit), но в советских традициях – на мощной лонжеронной раме. Ведущим конструктором был Владимир Четвериков, дизайнерами – Станислав Волков и Владимир Фузеев.
ГАЗель рождалась в очень сложных условиях и, похоже, появилась только благодаря неимоверной вере заводчан в свой продукт. Очень скоро название «газель» стало в России нарицательным, а сами эти машины в корне изменили «правила игры» в транспортной сфере и вывели на новый уровень логистику десятков и сотен тысяч компаний, госучреждений и частных предпринимателей.
Удивительно, как летит время – кажется, «За рулем» недавно рассказывал историю ГАЗели, а это было аж на прошлый юбилей – 10 лет прошло... За годы с начала производства ГАЗель успела выпуститься тиражом около 2 миллионов (!) машин, прирасти двумя поколениями (все три сейчас выпускаются параллельно – ГАЗель Бизнес, ГАЗель Next и ГАЗель NN) и, в своей новейшей итерации, существенно поменяться. Но, как и тот первый грузовичок, остаться очень своевременной машиной.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?