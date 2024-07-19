На границе с Литвой скопилось более 100 грузовиков из РФ — что опять случилось?

Таможня Калининграда: на границе с Литвой возникла очередь из 100 грузовиков

На границе Калининграда с Литвой в очереди стоит более 100 грузовых машин из-за низкой пропускной способности со стороны прибалтийской республики. Об этом сообщили в пресс-службе калининградской таможни.

Грузовики у КПП "Чернышевское" на границе Калининградской области и Литвы

«Перед пунктом пропуска уже стоит 80 автомобилей. На нейтральной полосе еще 25, прошедших оформление калининградскими таможенниками, но не принятыми литовской стороной. Всего 105. Литовские коллеги взяли сегодня всего 65 автомобилей. Хотя пропускная способность 150. На этой неделе у них планка не поднималась. Один день они взяли 80 грузовиков, остальные дни в среднем берут около 60 автомобилей. Они работают, но медленно», – уточнили в ведомстве.

При этом отмечается, что очередь перед пунктом пропуска с Литвой увеличивается, но со стороны Литвы не поступило никаких официальных объяснений о причинах медленной работы. По сообщению Многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Чернышевское», отставание от зарезервированного времени составляет 15 часов.

«Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства ограничен», – говорится в сообщении.

По сообщению Росгранстроя, причина возникшего затора в том, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой работает только один МАПП «Чернышевское» (на литовской стороне «Кибартай»). Из-за этого весь грузовой трафик сосредоточился на этом погранпереходе.

Напомним, ранее появилась информация от Таможенного департамента Литвы, что власти республики с 18 июля 2024 года запретили въезд транспортным средствам с белорусскими номерами.

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Источник: koblt.customs.gov.ru