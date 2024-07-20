#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Nissan Qashqai
20 июля
Знакомый японский кроссовер официально вернется в РФ – с гарантией и дилерской сетью
В Sinomach Auto заявили, что Nissan Qashqai...
Интерьер Nissan Pathfinder
20 июля
Популярный японский кроссовер вернулся в Россию и подешевел на миллион
Российский дилер привез Nissan Pathfinder из...
Интерьер Nissan Note
20 июля
Иномарка со стойким кузовом и надежным автоматом за 600 тысяч – вот отличный вариант
Эксперт «За рулем» дал рекомендации по выбору...

Иномарка со стойким кузовом и надежным автоматом за 600 тысяч – вот отличный вариант

Эксперт «За рулем» дал рекомендации по выбору Nissan Note на вторичке

Найти «живую» иномарку на автомате за 600 тысяч рублей кажется довольно наивным желанием в наше непростое время.

Однако не все так печально, и на рынке достаточно машин с АКП в эту цену. Просто нужно тщательно искать и выбирать. С этим нам поможет Эксперт «За рулем» Александр Виноградов. Он подобрал несколько стоящих вариантов и рассказал об их сильных и слабых сторонах. Поговорим подробнее про один из них – NissanNote.

Nissan Note
Nissan Note

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– За 600 тысяч рублей можно купить Nissan Note первого поколения 2007-2008 годов выпуска. На рынке есть машины с бензиновыми двигателями 1.4 (88 л.с.) и 1.6 (110 л.с.). Автомат встречался только на машинах с более мощным мотором.

При осмотре обязательно проверьте работоспособность стеклоочистителей. Закисший механизм – обычное дело.

Четырехступенчатый автомат Jatco RE4F03A очень надежен и ставился на многие модели Nissan (Almera Classic, Teana первого поколения, Micra и не только). Этот агрегат появился еще в 1989 году. Встречается он и на Ладах Грантах, Калинах и российских Datsun.

У сидений с комбинированной обивкой после 100 тысяч км пробега трескается место стыка кожзама и ткани.

Все проблемы автоматической коробки связаны с засорением соленоидов из-за износа фрикционов. В запущенных случаях продукты износа оседают в электроклапанах и гидроблоке. Отсюда очень простой вывод – нужно обязательно и регулярно менять в автомате рабочую жидкость. И лучше это делать чаще рекомендуемых регламентом 70 тысяч км.

Интерьер Nissan Note

Узнать, какие еще автомобили с АКП можно приобрести в переделах 600 тысяч рублей, в сможете в новой статье «За рулем»!

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 2
20.07.2024
Фото:Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan Note

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв