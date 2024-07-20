Иномарка со стойким кузовом и надежным автоматом за 600 тысяч – вот отличный вариант

Эксперт «За рулем» дал рекомендации по выбору Nissan Note на вторичке

Найти «живую» иномарку на автомате за 600 тысяч рублей кажется довольно наивным желанием в наше непростое время.

Однако не все так печально, и на рынке достаточно машин с АКП в эту цену. Просто нужно тщательно искать и выбирать. С этим нам поможет Эксперт «За рулем» Александр Виноградов. Он подобрал несколько стоящих вариантов и рассказал об их сильных и слабых сторонах. Поговорим подробнее про один из них – NissanNote.

Nissan Note

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– За 600 тысяч рублей можно купить Nissan Note первого поколения 2007-2008 годов выпуска. На рынке есть машины с бензиновыми двигателями 1.4 (88 л.с.) и 1.6 (110 л.с.). Автомат встречался только на машинах с более мощным мотором.

При осмотре обязательно проверьте работоспособность стеклоочистителей. Закисший механизм – обычное дело.

Четырехступенчатый автомат Jatco RE4F03A очень надежен и ставился на многие модели Nissan (Almera Classic, Teana первого поколения, Micra и не только). Этот агрегат появился еще в 1989 году. Встречается он и на Ладах Грантах, Калинах и российских Datsun.

У сидений с комбинированной обивкой после 100 тысяч км пробега трескается место стыка кожзама и ткани.

Все проблемы автоматической коробки связаны с засорением соленоидов из-за износа фрикционов. В запущенных случаях продукты износа оседают в электроклапанах и гидроблоке. Отсюда очень простой вывод – нужно обязательно и регулярно менять в автомате рабочую жидкость. И лучше это делать чаще рекомендуемых регламентом 70 тысяч км.

Интерьер Nissan Note

Узнать, какие еще автомобили с АКП можно приобрести в переделах 600 тысяч рублей, в сможете в новой статье «За рулем»!