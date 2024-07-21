Спортивные ГАЗели NN взяли две награды «Шелкового пути»

Внедорожники ГАЗель NN завоевали золото и серебро на ралли «Шелковый путь 2024»

15 июля в Улан-Баторе финишировал ралли-марафон «Шелковый путь 2024», и команды продолжают подводить итоги. Финал гонки грузовиков ознаменовался победой КАМАЗа, в легковой категории Open победа досталась заводской Ниве Sport, а вот в категории T1 триумфатором стала Газель NN.

ГАЗель NN

Заводской экипаж «ГАЗ Рейд Спорт» в составе Александра Семенова и Дмитрия Охотникова завоевал золото в Т1, а кроме того, они же стали лучшими в объединенном зачете внедорожников, куда вошли все машины категорий Т1, Т2 и Open. Их коллеги, экипаж Алексея Игнатова и Евгения Павлова, также на Газель NN, заняли вторую строчку.

ГАЗель NN

Для третьего экипажа заводской команды «ГАЗ Рейд Спорт», участвовавшего в марафоне на грузовике Садко NEXT, задачи пока ставятся поскромнее – добраться до финиша. С этой задачей экипаж справился, определив на дистанции три прототипа.

Ралли-марафон стартовал 5 мая из Томска и финишировал в столице Монголии Улан-Баторе 15 июля. Стартовало 107 экипажей из 13 стран, им предстояло пройти более 5 тысяч км, из которых около 3 тысяч – в гоночном режиме. До финиша добрались далеко не все… Поздравляем газовцев с достойным результатом!

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Источник: ГАЗ