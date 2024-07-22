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Таким семьям разрешат покупать машину на средства маткапитала — готов законопроект

Госдума РФ хочет разрешить семьям покупать автомобиль на средства маткапитала

Госдума РФ рассмотрит законопроект, в рамках которого многодетные семьи и семьи с ребенком-инвалидом смогут приобрести автомобиль отечественного производства с использованием средств материнского капитала. С такой инициативой выступила группа депутатов капитала вместе с главой комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым.

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«Проект федерального закона… разработан в целях установления возможности направления многодетными семьями и семьями, имеющими ребенка-инвалида, средств материнского (семейного) капитала на приобретение автомобиля», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Обязательным условием для приобретения транспортного средства является его производство на территории Российской Федерации, транспорт должен использоваться для перевозки пассажиров и не подлежит продаже, передаче в залог либо отчуждению иным способом в течение пяти лет с момента его регистрации. По словам Нилова, эта инициатива будет серьезной дополнительной мерой поддержки семьям.

«Ведь дали же возможность использовать маткапитал, к примеру, на улучшение жилищных условий, на образование. А автомобиль для многодетных, тем более с детьми-инвалидами в семье - хорошее подспорье и насущная необходимость. На это и направлен законопроект», – объясняет один из авторов законопроекта.

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По мнению парламентариев, законопроект, в случае его принятия, существенно повысит качество жизни многодетных семей и семей, имеющих ребенка-инвалида, окажет положительное влияние на демографическое развитие страны, а также будет способствовать развитию отечественного автопрома.

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Источник: РИА Новости

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / senivpetro
22.07.2024
Фото:freepik / senivpetro
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