Россияне максимально вкладываются в ремонт своих машин по этой причине

В России за год на 30% выросло количество дорогостоящего ремонта автомобилей

Доля чеков выше 20 тыс. рублей на ремонт и обслуживание автомобилей выросла в 2024 году на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такую статистику обнародовали эксперты сети автосервисов Fit Service по итогам анализа цен.

«Доля крупных чеков за ремонт и обслуживание автомобилей существенно выросла в 2024 году. Этот тренд можно объяснить несколькими причинами. Эксплуатируемый парк автомобилей в России уже несколько лет подряд стремительно стареет», – объясняет причину директор Fit Service Татьяна Овчинникова.

В настоящее время среди автовладельцев сложилась тенденция – как можно дольше продлить жизнь своему автомобилю, по этой причине россияне максимально вкладываются в ремонт, подчеркивает Овчинникова.

Эта тенденция продолжится и в следующем году, убеждена Овчинникова: количество недорогих ремонтов будет уменьшаться, а более затратных – увеличится. По данным компании, за год машинозаезды с нулевым средним чеком и суммой до 5 тыс. рублей снизились на 15% и 11% соответственно.

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Источник: Российская газета