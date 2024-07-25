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В Россию привезли неубиваемый японский внедорожник: известна цена

В Россию привезли самый надежный автомобиль в мире по цене от 6,75 млн рублей

В России появился в продаже самый надежный автомобиль мира. Это рамный внедорожник Toyota 4Runner, который хоть и признан таковым экспертами Consumer Reports, но никогда не продавался на российском рынке официально. Сейчас эти автомобили в РФ самостоятельно привозят специализированные компании, продавая их на одном из классифайдов минимум за 6 750 000 рублей.

Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
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За столько продают внедорожник 2024 года выпуска, его может привезти под заказ фирма из Владивостока. Комплектация в объявлении не уточняется, но, судя по фото, это подготовленная для бездорожья версия TRD Off-road.

Визуально эту модификацию можно узнать по нарочито «внедорожным» шинам, экспедиционному багажнику на крыше и ярко выраженному воздухозаборнику на капоте, а в ее оснащение в числе прочего входят кожаная отделка интерьера, кожаный мультифункциональный руль и прочее.

Интерьер Toyota 4Runner
Интерьер Toyota 4Runner

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Эта же компания продает еще три Toyota 4Runner 2023 года выпуска: за 6 770 000 и 6 890 000 рублей, а за внедорожник 2024 года производства она просит 7 635 000 рублей.

Уточняется, что новейший 4Runner из Краснодара оснащен гибридной силовой установкой e-Force, состоящей из 282-сильной бензиновой турбо-«четверки» объемом 2,4 литра, 49-сильного электромотора и восьмиступенчатой АКП. Привод в обоих поколениях полный.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 2
25.07.2024
Фото:Toyota
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