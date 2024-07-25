Женщины стали чаще устраиваться на работу на «мужские» должности в автосервисы

В России стали чаще трудоустраивать женщин на «мужские» профессии

В России за последние два года на рынке труда наблюдается тенденция по трудоустройству женщин на вакансии в профессиях, традиционно считающихся мужскими. К такому выводу пришли специалисты исследовательского центра «Зарплата.ру» и международной сети автосервисов Fit Service.

Согласно данным «Зарплата.ру», работодатели стали более толерантными к гендерному предпочтению: просмотры резюме женщин за два года выросли на 13%. Чаще всего рассматривают резюме женщин по «мужским» профессиям на вакансии: автомойщика (рост в 2,6 раза), мастера-приемщика (в 2,3 раза), геодезиста (в 2,2 раза), геолога (в 1,8 раза), инженера-конструктора (в 1,6 раза).

Такой выбор обусловлен тем, что в условиях дефицита кадров нет проблем у тех работодателей, чьи предпочтения более лояльны к найму по гендерным и по возрастным критериям.

В ходе исследования Fit Service выяснилось, что за последний год более половины работодателей (53%) из сферы автобизнеса стали охотнее рассматривать кандидатуры женщин. Треть респондентов ответили, что в гендерных приоритетах ничего не изменилось, а оставшиеся 11% сообщили, что только начали менять свои ориентиры.

В качестве причины такой гендерной трансформации руководители автосервисов указали нехватку кадров (57%), влияние современных взглядов (43%) и автоматизацию рабочих процессов (29%). Наибольший прирост резюме женщин по «мужским» специальностям за два года произошел по позициям автомойщиков (+53%), слесарей (+52%), токарей (+25%), машинистов (+9%). Такую динамику объясняют растущим спросом на специалистов и ростом зарплат.

Опрос Fit Service показал, что чаще всего женщин берут на позиции: мастер-приемщик (53%), директор (14%), администратор (11%). Есть также позиции «инженер по гарантии» и «автомеханик», но их доля незначительна.

HR-директор сети Fit Service Ирина Кулиева называет такую тенденцию «хорошим решением».

«Однако мало просто убрать ограничения по полу, важно создать комфортные условия для работы женщин в данной сфере», – подчеркивает директор.

Для этого нужно увеличить престиж этих профессий, предложить обучение за счет работодателя, обеспечить достойный уровень труда и социальные гарантии, подытожила Кулиева.

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Источник: пресс-служба Fit Service