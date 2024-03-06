В России набирает обороты тенденция: женщины нанимаются водителями такси

Эксперты: таксопарки с женщинами-водителями скоро будут по всей России

Женщины в России все чаще выбирают работу в такси, их привлекают свободный график работы, желание водить и дополнительный доход. Реагируя на тенденцию, таксопарки подстраивают под новые реалии свои бизнес-стратегии и помогают женщинам-водителям адаптироваться в новой для них сфере перевозок.

В частности, в Петербурге совсем недавно начал функционировать таксопарк, специализирующийся на сотрудничестве с женщинами-водителями.

«Перед открытием первого женского таксопарка команда Gdel изучила аналитику и обратила внимание на сильный прирост женщин в филиалах сети таксопарков за последний год», — объясняют решение в компании.

Согласно статистике «Яндекс Такси», число женщин в сервисе перевозок растет, сейчас высокая доля женщин, работающих в такси, в Петербурге, Новосибирске, Челябинске, Перми и Екатеринбурге.

Одним из решений с целью изменения стереотипа о профессии водителя такси как исключительно мужской стала специальная оклейка автомобилей. Таким способом брендинга таксопарки доносят до жителей и пассажиров информацию о женщинах-водителях.

Другие российские регионы развивают и реализуют собственные проекты, но опыт с оклейкой автомобилей стал самым популярным. Он не требует больших вложений и при этом высокоэффективен.

Эксперты рынка убеждены, что женские таксопарки и автомобили с оклейкой уже совсем скоро получат распространение по всей стране. Женщины за рулем, включая службу такси, прочно становится неотъемлемой частью современной жизни.

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Источник: kommersant.ru