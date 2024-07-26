Как сделать так, чтобы машина прослужила дольше — эксперт поделился лайфхаком

Эксперт Соколов объяснил, как часто нужно проводить техническое обслуживание

Чтобы продлить ресурс автомобиля, необходимо содержать его в хорошем состоянии, поэтому ТО нужно проводить не менее двух раз в год. Таким советом поделился эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

По его словам, нужно обязательно контролировать уровень моторного масла, антифриза, жидкости для стеклоомывателя и жидкости гидроусилителя руля, ориентируясь на отметки уровня нормы. Важно следить за давлением в шинах: если они часто спускают воздух, возможно, есть повреждения, поэтому нужно обратиться в шиномонтаж, советует Соколов.

«Обращайте внимание на работоспособность фар. Перегоревшие лампочки следует своевременно заменять. Следите за ошибками по двигателю: при загоревшемся значке Check Engine используйте автомобильный сканер для чтения ошибок, но устранять проблему должен специалист. Проверяйте заряд аккумулятора, особенно в холодное время года и после длительных простоев. Используйте пускозарядные устройства для диагностики и зарядки аккумулятора», – перечисляет эксперт.

Кроме того, нужно периодически проверять подвеску, особенно на наличие посторонних звуков во время движения автомобиля.

«Изношенные щетки стеклоочистителей нужно оперативно заменять. Перед началом холодов меняйте стеклоомывающую жидкость с летней на зимнюю. Регулярно осматривайте состояние приводного ремня, свечей зажигания, агрегатов и крепежных элементов. Для обслуживания могут понадобиться ключи, торцевые и свечные головки, а также трещотка», – подчеркивает эксперт.

Осмотр автомобиля нужно проводить минимум два раза в год – перед началом летнего и зимнего сезонов. Прислушивайтесь к различным посторонним звукам, обращайте внимание на источники вибраций, запахов и на протечки. Обязательно используйте качественные жидкости и масла. Уделяйте внимание пыльникам, крепежным элементам и свечам, подытожил Соколов.

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Источник: Известия