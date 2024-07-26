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С поставкой запчастей из-за рубежа возникли проблемы: в РСА назвали причину

Сроки поставок автозапчастей из-за внешнего давления увеличились, есть проблемы с экспресс-доставкой

Из-за внешнего давления сроки поставки автозапчастей в Россию увеличились, в настоящее время экспресс-доставка недоступна. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

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«Новые западные санкции в этом году значительно усложнили проведение международных расчетов, из-за этого удлинились сроки поставки автозапчастей. Раньше также можно было в крайнем случае заказать экспресс-доставку и таким образом все-таки привезти недостающую деталь, чтобы успеть провести ремонт по ОСАГО в установленные законом 30 дней», – уточнил президент РСА.

Уфимцев подчеркнул, что благодаря экспресс-доставке можно было оперативно получить определенную запчасть. Несмотря на дороговизну услуги, в отдельных случаях ею пользовались, в том числе по запросам самих клиентов. Но сейчас платежи по этому виду доставки не проходят, констатировал президент РСА.

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При этом в последнее время удалось наладить отдельные каналы для расчетов с Китаем посредством определенных банков, отметил Уфимцев. Также выстраиваются различные схемы расчетов с турецкими партнерами, в частности с теми, кто использует платежи в криптовалюте, подытожил Уфимцев.

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Источник: Известия

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Фото:Depositphotos
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Фото:Depositphotos
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