Японские автокомпании объединяются, чтобы противостоять китайцам

Mitsubishi Motors присоединится к альянсу Honda и Nissan, чтобы выжить

Mitsubishi Motors присоединяется к альянсу с Honda и Nissan – вторым и третьим по величине автопроизводителям в Японии – чтобы усилить свою конкурентоспособность и противостоять китайским и американским компаниям.

Honda и Nissan, владеющая 34,01% акций Mitsubishi, объявили о сотрудничестве еще в марте. Теперь и Mitsubishi подписала соглашение о неразглашении и начала переговоры с Honda и Nissan.

По результатам финансового года, завершившегося в марте 2024 года, Honda продала 4,1 млн автомобилей по всему миру, Nissan – 3,44 млн, а Mitsubishi Motors только 810 000.

Три компании планируют стандартизировать программное обеспечение для управления автомобилем и рассмотреть возможность дополнения модельных рядов друг друга. Honda, в отличие от Mitsubishi Motors, не выпускает в Японии подключаемые гибридные автомобили (PHV) и пикапы.

В будущем компании будут стремиться к сотрудничеству в производстве мини-автомобилей.

Крупнейший японский автопроизводитель Toyota также занимается созданием альянсов и уже объединился с Daihatsu, Suzuki, Subaru, Mazda и Hino Motors. Общий объем продаж этих пяти компаний достиг 16 млн авто.

Автопроизводители стремятся к союзам друг с другом из-за значительных инвестиций и усилий Tesla и китайских компаний в области электромобилей, с которыми японские производители не могут конкурировать в масштабе выпуска и цепочке поставок.

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Источник: Nikkei Asia