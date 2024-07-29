#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ни в коем случае не делайте так с иномаркой: эксперт объяснил ситуацию на авторынке
29 июля
Ни в коем случае не делайте так с иномаркой: эксперт объяснил ситуацию на авторынке
Эксперт Жутиков объяснил, почему не стоит...
Стало известно, сколько россияне потратили на новые автомобили в 2024 году
29 июля
Стало известно, сколько россияне потратили на новые автомобили в 2024 году
В России за полгода на покупку новых машин...
Многофункциональные зоны на трассе М-11 "Нева"
29 июля
Названо главное условие безопасности водителей и пассажиров
Кабмин: на скоростной трассе СПб-Казань открыли...

Японские автокомпании объединяются, чтобы противостоять китайцам

Mitsubishi Motors присоединится к альянсу Honda и Nissan, чтобы выжить

Mitsubishi Motors присоединяется к альянсу с Honda и Nissan – вторым и третьим по величине автопроизводителям в Японии – чтобы усилить свою конкурентоспособность и противостоять китайским и американским компаниям.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Honda и Nissan, владеющая 34,01% акций Mitsubishi, объявили о сотрудничестве еще в марте. Теперь и Mitsubishi подписала соглашение о неразглашении и начала переговоры с Honda и Nissan.

По результатам финансового года, завершившегося в марте 2024 года, Honda продала 4,1 млн автомобилей по всему миру, Nissan – 3,44 млн, а Mitsubishi Motors только 810 000.

Бюджетные автомобили BYD попадут в Россию через соседнюю республику

Три компании планируют стандартизировать программное обеспечение для управления автомобилем и рассмотреть возможность дополнения модельных рядов друг друга. Honda, в отличие от Mitsubishi Motors, не выпускает в Японии подключаемые гибридные автомобили (PHV) и пикапы.

В будущем компании будут стремиться к сотрудничеству в производстве мини-автомобилей.

Крупнейший японский автопроизводитель Toyota также занимается созданием альянсов и уже объединился с Daihatsu, Suzuki, Subaru, Mazda и Hino Motors. Общий объем продаж этих пяти компаний достиг 16 млн авто.

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Автопроизводители стремятся к союзам друг с другом из-за значительных инвестиций и усилий Tesla и китайских компаний в области электромобилей, с которыми японские производители не могут конкурировать в масштабе выпуска и цепочке поставок.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Nikkei Asia

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
29.07.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0