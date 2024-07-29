Не нашли спроса: эти машины незаметно покинули российский рынок

Перечислены автомобили, которые ушли из России в 2024 году

Китайские и российские компании выводят с российского авторынка модели, которые не пользовались спросом среди потребителей. Среди автомобилей, ушедших с рынка в этом году, оказался кроссовер GAC GS5. Бренд Changan лишился трех моделей: рынок покинули CS35 Plus, СS55 и CS75 FL.

Внедорожник Haval H9 уступил место автомобилю второго поколения. Продажи этой машины стартуют в третьем квартале 2024 года. Haval также начал предлагать россиянам обновленный Jolion.

Также рынок покинули две модификации Lada Granta: хэтчбек и универсал.

Пикап T6 выбыл из модельной линейки JAC. Этот автомобиль заменили T8, T8 Pro и Т9.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Источник: Газета.Ru