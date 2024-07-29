Отечественный автомобиль наиболее популярен в Дагестане: составлен список регионов
Наибольшее число страховок на отечественную Ниву приходится на Республику Дагестан, Костромскую область и Удмуртию. Такой вывод следует из анализа страховой компании «Согласие». Отмечается, что специалисты при расчетах использовали данные по каско и ОСАГО только для классической Нивы и ее модификаций. Наиболее большая популярность по итогам 2023 года Нивы зафиксирована в Дагестане – 9,5% от общего числа страховок. На втором месте Костромская область, в этом регионе показатель популярности составляет 6,6%. Жители Удмуртии (5,36%) тоже являются фанатами отечественной Нивы.
Также в топ-5 вошли Краснодарский край (4,8%) и Смоленская область (4,6%). В Москве и Подмосковье внедорожник не так востребован, как в указанных регионах: 3,6% и 2,8% соответственно. Что касается статистики страхования за 2024 год, то здесь аналогичная ситуация – лидерами являются Республика Дагестан, Костромская область и Удмуртская Республика.
«В Смоленской области стали охотнее страховать Нивы, чем в Краснодарском крае. Москва расположилась на 6-м месте в рейтинге», – говорится в сообщении пресс-службы компании.
Напомним, впервые автомобиль ВАЗ-2121 сошел с конвейера 50 лет назад – в 1974 году. В компании «Согласие» застрахована модель этого года выпуска, владельцем транспортного средства является 65-летний житель Екатеринбурга.
Ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов анонсировал дату серийного производства Lada Niva Sport, выпуск новой модели начнется в декабре 2024 года. Спортивная версия получит мотор объемом 1,6 л мощностью 122 л. с. (от Lada Granta Sport) оригинальную калибровку, адаптированные к новому силовому агрегату кузов, дисковые тормоза, усиленный задний мост и подвеску, 17-дюймовые диски и еще ряд модификаций.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: пресс-служба СК «Согласие»
Отзывы о LADA Niva Legend ()
ход по неровной дороге
много
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!