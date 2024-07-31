В России подорожали летние шины премиум-класса: а что с ценами на остальные?

НАПИ: средняя стоимость летних автомобильных шин выросла за год почти на 20%

Средний ценник на летние автомобильные шины в премиальном сегменте вырос в России за год на 19,1%, а на зимние – на 14,7%. Об этом сообщили в Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ).

В ходе исследования выяснилось, что в июле 2024 года средняя стоимость летних шин премиум-класса составила 28 тыс. рублей, для сравнения: в 2023 году цена была 23,5 тыс. рублей. Отмечается, что в апреле зафиксирован наибольший скачок цен, тогда показатель достиг 29,8 тыс. рублей.

Цены на шины премиального сегмента в летний период 2023 года достигли 20,5 тыс. рублей. За год их цена выросла до 23,5 тыс. рублей. Самые высокие цены на зимние шины наблюдались в июне – 26,3 тыс. рублей.

Напомним, Центробанк РФ 26 июля 2024 года повысил ключевую ставку с 16 до 18% годовых. Эксперты автоотрасли считают, что это решение вместе с повышением утилизационного сбора негативно отразится на авторынке России.

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Источник: napinfo.ru