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В Минэнерго рассказали о ситуации с запасами топлива в России

Минэнерго: запрет на экспорт бензина из России продлится на сентябрь-октябрь

Минэнерго продлило эмбарго на экспорт бензина из России до конца октября. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

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«Принято принципиальное решение на сентябрь-октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться. Это касается бензина», – уточнил высокопоставленный чиновник в ходе совместного заседания комитетов Госдумы РФ посвященном ситуации на рынке нефтепродуктов.

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Сорокин уточнил, что текущая ситуация не требует введения запрета на экспорт дизельного топлива, но Правительство РФ намерено проработать вопрос ограничений для возможностей вывоза топлива непроизводителями.

Ситуация с производством топлива в России в целом остается стабильной, отметил Сорокин. В настоящее время в финальной стадии находятся работы по ремонту на двух нефтеперерабатывающих заводах, выпускающих бензин АИ-95. Запасы топлива в стране выше средних исторических уровней, уточнил чиновник.

Напомним, Правительство РФ с 1 марта ввело полугодовой запрет на экспорт бензина, кроме стран ЕАЭС. В конце мая текущего года запрет был временно снят, но с 1 августа эмбарго возобновится.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
31.07.2024
Фото:Depositphotos
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