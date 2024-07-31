В Минэнерго рассказали о ситуации с запасами топлива в России

Минэнерго: запрет на экспорт бензина из России продлится на сентябрь-октябрь

Минэнерго продлило эмбарго на экспорт бензина из России до конца октября. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

«Принято принципиальное решение на сентябрь-октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться. Это касается бензина», – уточнил высокопоставленный чиновник в ходе совместного заседания комитетов Госдумы РФ посвященном ситуации на рынке нефтепродуктов.

Сорокин уточнил, что текущая ситуация не требует введения запрета на экспорт дизельного топлива, но Правительство РФ намерено проработать вопрос ограничений для возможностей вывоза топлива непроизводителями.

Ситуация с производством топлива в России в целом остается стабильной, отметил Сорокин. В настоящее время в финальной стадии находятся работы по ремонту на двух нефтеперерабатывающих заводах, выпускающих бензин АИ-95. Запасы топлива в стране выше средних исторических уровней, уточнил чиновник.

Напомним, Правительство РФ с 1 марта ввело полугодовой запрет на экспорт бензина, кроме стран ЕАЭС. В конце мая текущего года запрет был временно снят, но с 1 августа эмбарго возобновится.

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Источник: ria.ru