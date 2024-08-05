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Эксперт оценил зависимость АВТОВАЗа от китайских поставщиков

Ян Хайцеэр: АВТОВАЗ вряд ли сможет найти замену китайским партнерам

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявил, что АВТОВАЗ вряд ли сможет найти замену китайским партнерам, так как во многом зависит от поставок китайских запчастей. Он отметил, что Китай является наиболее сбалансированной и бюджетной зоной производства.

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Напомним, в последнее время АВТОВАЗ столкнулся со сложностями в поставках из Китая из-за проблем во взаиморасчетах.

Хайцеэр упомянул, что часть узлов и агрегатов поставляется из Китая, и неясно, насколько скоро их удастся производить самостоятельно. Хайцеэр отметил, что в России не хватает сил и мощностей для достижения более низкой себестоимости, упомянув, что в стране нет завода по производству рулей с подушками безопасности и многих электронных узлов. Все это производится в Китае.

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По его словам, такие вопросы обычно решаются со временем, но он надеется, что на потребителях ситуация не отразится. Также он подчеркнул, что жаловаться АВТОВАЗ может только на себя за созданную зависимость. Если уж поставил себя в такую зависимость, «терпи и решай вопросы». Это самостоятельное, взрослое, экономически обособленное предприятие. Однако некоторые узлы все же заменить удалось.

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Хайцеэр добавил, что Китай — это важная зона производства, куда стремятся многие автогиганты, и восприятие Ирана как альтернативы неправильно, так как у него свои модели, причем достаточно архаичные. Он заключил, что в случае прекращения сотрудничества с Китаем придется налаживать собственное производство.

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Источник: НСН

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Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ/Depositphotos
Количество просмотров 455
05.08.2024
Фото:АВТОВАЗ/Depositphotos
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