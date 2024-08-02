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АВТОВАЗ столкнулся со сложностями с поставками запчастей из Китая

На АВТОВАЗе заявили о проблемах с поставками комплектующих из КНР

На предприятии АВТОВАЗ рассказали о сложностях с поставками запчастей из Китая. Трудности возникли на фоне задержек по срокам платежей во взаиморасчетах.

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«Есть задержка сроков платежей. Не по всем позициям, но бывает такое. Сотрудничество есть, общаемся. Трудности возникают, каким-то образом решаем», – сообщил начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти АО «АвтоВАЗ» Александр Виноградов.

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При этом он отметил, что «Китай, в отличие от Казахстана и Узбекистана, как-то более прагматичен».

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Интерфакс»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 205
02.08.2024
Фото:Depositphotos
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