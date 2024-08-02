АВТОВАЗ столкнулся со сложностями с поставками запчастей из Китая

На АВТОВАЗе заявили о проблемах с поставками комплектующих из КНР

На предприятии АВТОВАЗ рассказали о сложностях с поставками запчастей из Китая. Трудности возникли на фоне задержек по срокам платежей во взаиморасчетах.

«Есть задержка сроков платежей. Не по всем позициям, но бывает такое. Сотрудничество есть, общаемся. Трудности возникают, каким-то образом решаем», – сообщил начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти АО «АвтоВАЗ» Александр Виноградов.

При этом он отметил, что «Китай, в отличие от Казахстана и Узбекистана, как-то более прагматичен».

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Источник: «Интерфакс»