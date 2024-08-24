Когда нужно менять машину: перечислены нюансы

Автоэксперт Болдырев: Сроки владения машиной вырастут в России

В России из-за подорожания машин банки увеличили сроки ежемесячного платежа по автокредитам, что может отразиться и на сроках владения машиной, отметил руководитель по развитию бизнеса проекта «Автотека» Константин Болдырев.

Он рассказал, что в РФ около 50% новых автомобилей покупают в кредит. В прошлом, в среднем, такой кредит выплачивали за пять лет. Поэтому многие не считали нужным менять машину, пока полностью не закроют этот долг. В текущем году из-за подорожания машин сроки погашения кредита выросли до девяти лет. Из-за этого длительность владения машиной также может вырасти.

Но менять автомобиль нужно не только исходя из его возраста. Очень важны также пробег, техническое состояние и положение дел на рынке. Многие граждане стремятся заменить свой автомобиль на модель более высокого класса. Но из-за общего роста цен на рынке цикл замены увеличивается, особенно эта тенденция чувствительна в сегментах до 1,5 млн и до 3 млн рублей, пояснил специалист.

Он отмечает, что, прежде чем продавать свою старую машину, нужно также изучить возможности обновления той модели, которую он хочет купить. Выгоднее может быть дождаться обновленной версии модели.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Источник: Радио Sputnik