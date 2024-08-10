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Турбодвигатель, АКП и салон на 5 человек: в России появился новый кроссовер

На рынке России стартовали продажи флагманского кроссовера Jetta VS7

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На рынке России вышел кроссовер Jetta VS7, его поставками занимается компания «ФАВ-Восточная Европа», до этого компания привозила в нашу страну китайские автомобили под брендом FAW. Кроссовер предлагается в четырех комплектациях: Enjoyment, Enjoyment Brilliant, Glory Plus и Glory Brilliant, сообщили в пресс-службе дистрибьютора.

Jetta VS7
Jetta VS7

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Флагманский кроссовер VS7 позиционируется, как идеальный вариант для дальних путешествий всей семьей или большой компанией.

«Jetta VS7 базируется на современной немецкой платформе MQB. Благодаря надежному силовому агрегату и многорычажной подвеске кроссовер обладает сбалансированными ходовыми качествами, объединяющими в себе комфорт и отличную управляемость несмотря на габариты», – рассказали в пресс-службе.

Кроссовер оснащен производительным двигателем объемом 1,4 л с турбонаддувом мощностью 150 л. с. Он сочетается с 6-ступенчатой АКП, до первой сотни автомобиль разгоняется за 10,2 секунды, расход бензина в среднем 7,1 л.

В базовой комплектации Enjoyment JETTA VS7 оснащен четырьмя подушками безопасности, системой Auto-hold, электронным стояночным тормозом, передними и задними датчиками парковки, камерой кругового обзора 360 и большим количеством ассистентов в помощь водителю.

Безопасность водителю и пассажирам обеспечат электронная система стабилизации ESP, антиблокировочная тормозная система ABS, электронная система распределения тормозного усилия EBD, система контроля тяги ASR, система помощи при экстренном торможении HBA, вспомогательная система помощи при трогании на подъеме HHC и даже интеллектуальная электронная противоугонная система 5-го поколения.

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В стартовой комплектации Enjoyment оснащен 18-дюймовыми легкосплавными дисками Rhea, светодиодными фарами с автоматическим включением, панорамной крышей, электроскладными наружными зеркалами с повторителем поворотников, подогревом и проецируемым логотипом.

Версии Enjoyment Brilliant и Glory Brilliant отличаются уникальным стилистическим оформлением с черными глянцевыми акцентами не только в экстерьере, но и в салоне.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: пресс-служба «ФАВ-Восточная Европа»

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Светлана Тарасенко
Фото:Jetta
Количество просмотров 2905
10.08.2024
Фото:Jetta
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