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ДМС, оплата проезда и скидки на кредит: что входит в соцпакет сборщика «Москвича»

Стало известно, сколько зарабатывает в месяц сборщик автомобилей «Москвич»

Заработок слесаря механосборочных работ на заводе «Москвич» составляет 86,2 тыс. рублей. Такая цифра фигурирует на сайте по поиску работы и подбору персонала hh.ru. Объявления мониторил корреспондент издания «Газета.Ru».

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Примечательно, что это сумма до вычета налогов, а работодатель готов рассмотреть соискателей без опыта работы. В объявлении указывается, что в обязанности слесаря входят проведение технической диагностики автомобиля, сборка, разбор, ремонт, замена и регулировка механизмов, деталей, соединений, узлов и электрооборудования, проведение испытаний исправности деталей и узлов машины.

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Работодатель гарантирует официальное трудоустройство по ТК РФ, стабильную зарплату, оплату отпусков и больничных. Кроме того, работнику компенсируют проезд, после успешного испытательного срока работнику предоставят ДМС. Также сотрудники завода «Москвич» могут рассчитывать на скидочные программы по жилищному кредитованию и другие меры социальной поддержки.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Газета.Ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 4
14.08.2024
Фото:АГН «Москва»
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