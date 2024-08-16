Названы недостатки Volkswagen Golf седьмого поколения

Эксперт Носко перечислил восемь слабых мест подержанного Volkswagen Golf

Главный минус Volkswagen Golf седьмого поколения с пробегом – слабое лакокрасочное покрытие кузова, сообщил глава сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко. Также у него часто наблюдаются проблемы с электрикой.

На металлических деталях хэтчбеков и универсалов, выпускавшихся с 2012 по 2020 год, быстро появляются сколы и отслоение краски, несмотря на заводскую гарантию сохранности кузова на 12 лет. Еще для машин седьмого поколения характерны частые поломки приборной панели, климат-контроля и стеклоподъемников. Термостат редко бывает исправен больше 100 тыс. километров, рассказал специалист.

Volkswagen Golf

Что касается моторов седьмого Golf, то чаще всего ломается бензиновый агрегат 1.2 мощностью 85 и 105 сил. Обе его версии отличаются повышенным потреблением масла и коротким сроком службы. Ресурс 7-ступенчатой роботизированной коробки DQ200 тоже небольшой: примерно 80-90 тысяч километров.

Задняя подвеска у автомобиля независимая многорычажная, ее ремонт стоит очень дорого. Чаще всего нуждаются в замене стойки стабилизаторов, шаровые опоры, рычаги и сайлентблоки, сообщил Носко.

Volkswagen Golf

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: «Газета.Ru»