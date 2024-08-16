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Названы недостатки Volkswagen Golf седьмого поколения

Эксперт Носко перечислил восемь слабых мест подержанного Volkswagen Golf

Главный минус Volkswagen Golf седьмого поколения с пробегом – слабое лакокрасочное покрытие кузова, сообщил глава сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко. Также у него часто наблюдаются проблемы с электрикой.

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На металлических деталях хэтчбеков и универсалов, выпускавшихся с 2012 по 2020 год, быстро появляются сколы и отслоение краски, несмотря на заводскую гарантию сохранности кузова на 12 лет. Еще для машин седьмого поколения характерны частые поломки приборной панели, климат-контроля и стеклоподъемников. Термостат редко бывает исправен больше 100 тыс. километров, рассказал специалист.

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

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Что касается моторов седьмого Golf, то чаще всего ломается бензиновый агрегат 1.2 мощностью 85 и 105 сил. Обе его версии отличаются повышенным потреблением масла и коротким сроком службы. Ресурс 7-ступенчатой роботизированной коробки DQ200 тоже небольшой: примерно 80-90 тысяч километров.

Задняя подвеска у автомобиля независимая многорычажная, ее ремонт стоит очень дорого. Чаще всего нуждаются в замене стойки стабилизаторов, шаровые опоры, рычаги и сайлентблоки, сообщил Носко.

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 4
16.08.2024
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Volkswagen Golf ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Отличная машина, вопросов нет

Недостатки:

нет

Комментарий:

Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.

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