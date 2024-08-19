Завод «Автодизель» на выставке MIMS в Москве показал новый мотор для автобусов
Ярославский моторный завод «Автодизель» на выставке MIMS Automobility Moscow 2024 представил новый мотор для автобусов.
ЯМЗ-537 CNG – это 6-цилиндровый рядный газовый двигатель пятого экологического класса с размерностью цилиндра 110×135 мм и рабочим объемом 7,7 л. Двигатель оснащается принудительным искровым зажиганием и системой распределенного впрыска газа с электронным управлением.
В отличие от дизельных моторов этой же серии, новинка имеет пониженную до 11 степень сжатия. Диапазон мощности газовых двигателей ЯМЗ-537 CNG составляет от 210 до 300 л.с., а максимальный крутящий момент – от 830 до 1250 Нм.
Также компания продемонстрировала на выставке распределительный вал, шатун в сборе, привод вентилятора для V-образных двигателей и другие компоненты собственного производства.
Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?