Завод «Автодизель» на выставке MIMS в Москве показал новый мотор для автобусов

ЯМЗ представил 6-цилиндровый 7,7-литровый двигатель мощностью 210-300 сил

Ярославский моторный завод «Автодизель» на выставке MIMS Automobility Moscow 2024 представил новый мотор для автобусов.

ЯМЗ-537 CNG – это 6-цилиндровый рядный газовый двигатель пятого экологического класса с размерностью цилиндра 110×135 мм и рабочим объемом 7,7 л. Двигатель оснащается принудительным искровым зажиганием и системой распределенного впрыска газа с электронным управлением.

Двигатель ЯМЗ-537 CNG

В отличие от дизельных моторов этой же серии, новинка имеет пониженную до 11 степень сжатия. Диапазон мощности газовых двигателей ЯМЗ-537 CNG составляет от 210 до 300 л.с., а максимальный крутящий момент – от 830 до 1250 Нм.

Также компания продемонстрировала на выставке распределительный вал, шатун в сборе, привод вентилятора для V-образных двигателей и другие компоненты собственного производства.

Двигатель ЯМЗ-537 CNG

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