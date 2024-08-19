Выставка запчастей и товаров для обслуживания машин открылась в Москве: репортаж

В Москве состоялось открытие выставки MIMS Automobility Moscow

В ЦВК «Экспоцентр» в Москве открылась Международная выставка автозапчастей, компонентов и товаров для обслуживания и ремонта автомобиля MIMS Automobility Moscow 2023. Среди участников более 1500 компаний, представляющие 21 страну. Общая площадь экспозиции занимает более 60 000 квадратных метров.

В ходе торжественной церемонии открытия с вступительной речью выступили главные гости и организаторы.

«От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации приветствую участников выставки MIMS Automobility Moscow. Выставка на протяжении многих лет является одним из ведущих событий в сфере автозапчастей и компонентов. Выставка – это отличная платформа для компаний, позволяет продемонстрировать свою продукцию», – заявила заместитель директора Департамента регионального развития ТПП РФ Елена Исхакова.

На церемонии также присутствовал Его Превосходительство Казем Джалили, посол Исламской республики Иран.

«Добрый день, дорогие друзья, очень рад сегодня быть среди вас. Я должен сказать что данная выставка создает большое количество возможностей для иранских компаний. В предыдущие годы мы также активно принимали участие в этой выставке. Благодарим российских коллег за такую возможность. За последние годы у Ирана накопился огромный опыт, которым бы хотелось поделиться со. Двусторонние отношения России и Ирана развиваются благодаря деятельности российских коллег. Думаю, не только для Иранцев, но и для всех международных участников, участие в этой выставке является большим шансом для развития», – сказал он.

В заключении Джалили пригласил гостей мероприятия посетить иранский павильон.

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.