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Выставка запчастей и товаров для обслуживания машин открылась в Москве: репортаж

В Москве состоялось открытие выставки MIMS Automobility Moscow

В ЦВК «Экспоцентр» в Москве открылась Международная выставка автозапчастей, компонентов и товаров для обслуживания и ремонта автомобиля MIMS Automobility Moscow 2023. Среди участников более 1500 компаний, представляющие 21 страну. Общая площадь экспозиции занимает более 60 000 квадратных метров.

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В ходе торжественной церемонии открытия с вступительной речью выступили главные гости и организаторы.

«От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации приветствую участников выставки MIMS Automobility Moscow. Выставка на протяжении многих лет является одним из ведущих событий в сфере автозапчастей и компонентов. Выставка – это отличная платформа для компаний, позволяет продемонстрировать свою продукцию», – заявила заместитель директора Департамента регионального развития ТПП РФ Елена Исхакова.

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На церемонии также присутствовал Его Превосходительство Казем Джалили, посол Исламской республики Иран.

«Добрый день, дорогие друзья, очень рад сегодня быть среди вас. Я должен сказать что данная выставка создает большое количество возможностей для иранских компаний. В предыдущие годы мы также активно принимали участие в этой выставке. Благодарим российских коллег за такую возможность. За последние годы у Ирана накопился огромный опыт, которым бы хотелось поделиться со. Двусторонние отношения России и Ирана развиваются благодаря деятельности российских коллег. Думаю, не только для Иранцев, но и для всех международных участников, участие в этой выставке является большим шансом для развития», – сказал он.

В заключении Джалили пригласил гостей мероприятия посетить иранский павильон.

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Ушакова Ирина
Фото:MIMS | «За рулем»
Количество просмотров 3
19.08.2024
Фото:MIMS | «За рулем»
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