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Замена Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail: в России ждут новый кроссовер

Китайская компания FAW запустит в РФ продажи нового кроссовера FAW Bestune T90

Компания FAW готовится начать продажи нового кроссовера Bestune T90 в России, сообщает пресс-служба бренда. Об оснащении и ценах модели пока ничего не известно.

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Bestune T90 построен на модульной платформе FMA-A2, благодаря которой модель «сочетает в себе комфорт, безопасность и расширенные цифровые возможности, а увеличенная колесная база делает автомобиль одним из самых просторных представителей сегмента среднеразмерных кроссоверов», сообщили в пресс-службе компании.

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Bestune T90 дебютировал в КНР в 2023 году, он является габаритным аналогом Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander. Его длина равна 4718 мм, расстояние между осями составляет 2772 мм. Для автомобиля заявлены два мотора на выбор: это бензиновые турбо-«четверки». Один из них объемом 1.5 л и мощностью 169 л. с., второй – двухлитровый агрегат мощностью 252 л. с.

Первый агрегат сочетается с роботизированной трансмиссией, второй – с классической 8-ступенчатой японской АКП Aisin, привод только передний.

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | FAW
Количество просмотров 2
20.08.2024
Фото:Depositphotos | FAW
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