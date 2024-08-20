В Россию привезли недорогой надежный кроссовер по цене «китайцев»
Дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Kia Seltos 2024 года выпуска по цене 3,1 млн рублей.
Машина оснащена 1,5-литровым атмосферным мотором, вариатором, привод передний. Среди опций круиз-контроль и климат-контроль, камера заднего вида, дополненная парковочными датчиками. Салон отделан тканью.
При оформлении кредита и сдаче своей машины в трейд-ин можно получить скидку в размере 600 тыс. рублей. Предоставляется дилерская гарантия на автомобиль сроком на три года.
Предлагается также Seltos с более мощным (149 л.с.) 2,0-литровым мотором, он на 50 тыс. рублей дороже. Комплектация этого автомобиля включает кондиционер, подогрев передних кресел и камеру заднего вида.
Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews.ru