Стало известно, какие автомобили включат в программу господдержки в России

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Рустам Абульмамбетов: гибридные авто могут внести в программу господдержки в РФ

В программу господдержки производства электромобилей могут внести и последовательные гибриды, сообщил начальник отдела развития машиностроения, легкой и химической промышленностей Минэкономразвития РФ Рустам Абульмамбетов в ходе Московского международного форума автомобилестроения IMAF.

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Он пояснил, что до конца 2030 года в рамках федерального проекта планируется установить более 228 тыс. быстрых зарядных станций по РФ.

«К этому же году хотелось бы, чтобы наши автозаводы выпускали порядка 200 тыс. электромобилей в год. Мы обсуждаем возможность включить в наш проект не только электромобили, но и последовательные гибриды», – сообщил Абульмамбетов.

Он отметил, что за два последних года в России было установлено более 1 тыс. быстрых зарядных станций для электрокаров, в текущем году будет установлено более 1,3 тыс. в 64 регионах. Сейчас отмечается дефицит зарядных станций на федеральных трассах, в многоквартирных домах и торговых центрах, отметил Абульмамбетов.

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
20.08.2024
Фото:Depositphotos
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