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Lada Vesta получила новые опции

На АВТОВАЗе стартовал выпуск Lada Vesta в обновленных комплектациях

АВТОВАЗ начал производство Lada Vesta в обновленных комплектациях. Теперь, начиная с базовых версий, в автомобили устанавливается система курсовой устойчивости ESC.

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К возвращенным опциям добавились и новые для Lada системы, сообщили в пресс-службе компании. О сроках начала продаж и ценах компании проинформирует дополнительно.

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Система стабилизации ESC вернулась на Vesta благодаря локализации в РФ. В комплекс входят противозаносная и противобуксовочная системы, помощник при старте на уклоне, антиблокировочная система тормозов, а также включение аварийной сигнализации в случае экстренного торможения. ESC позволяет отключить часть функций нажатием кнопки, но при достижении скорости 57 км/ч они активируются автоматически.

Lada Vesta
Lada Vesta

В числе возвращенных опций боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал, а также датчик дождя и света, функция отключения подушки безопасности переднего пассажира, задний подлокотник, передние электростеклоподъемники с автоматическим режимом.

Впервые в штатном исполнении на моделях Lada появились передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида. Комплект светодиодной оптики Vesta дополнили светодиодные противотуманки с функцией подсветки поворота. Также автомобиль получил обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла.

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Lada.ru

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
21.08.2024
Фото:АВТОВАЗ
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