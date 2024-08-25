Как бензин АИ-100 влияет на мощность двигателя

Автоэксперт Стрельбицкий: бензин АИ-100 не повысит мощность автомобиля

Бензин АИ-100 не повышает мощность автомобиля, однако позволяет полностью раскрыться потенциалу двигателя, рассказал глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. Он отметил, что необходимо всегда использовать бензин с октановым числом не ниже рекомендованного производителем автомобиля.

Так, применение АИ-92 в моделях, которым рекомендуется АИ-95 или 98, может негативно отразиться на техническом состоянии машины. В числе возможных рисков снижение производительности мотора, его повреждения и повышение расхода бензина.

Специалист пояснил, что АИ-100 не повысит мощность мотора, поскольку октановое число определяет его устойчивость к детонации, но вовсе не говорит о том, что он более «мощный».

Но такой бензин позволит полностью раскрыться потенциалу мотора, констатировал эксперт. На топливе с меньшим октановым числом двигатель часто работает не в полную силу, так как ограничивается электроникой, страхующей от детонации, отметил Стрельбицкий.

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Источник: «Российская газета»