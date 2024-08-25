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Как бензин АИ-100 влияет на мощность двигателя

Автоэксперт Стрельбицкий: бензин АИ-100 не повысит мощность автомобиля

Бензин АИ-100 не повышает мощность автомобиля, однако позволяет полностью раскрыться потенциалу двигателя, рассказал глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. Он отметил, что необходимо всегда использовать бензин с октановым числом не ниже рекомендованного производителем автомобиля.

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Так, применение АИ-92 в моделях, которым рекомендуется АИ-95 или 98, может негативно отразиться на техническом состоянии машины. В числе возможных рисков снижение производительности мотора, его повреждения и повышение расхода бензина.

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Специалист пояснил, что АИ-100 не повысит мощность мотора, поскольку октановое число определяет его устойчивость к детонации, но вовсе не говорит о том, что он более «мощный».

Но такой бензин позволит полностью раскрыться потенциалу мотора, констатировал эксперт. На топливе с меньшим октановым числом двигатель часто работает не в полную силу, так как ограничивается электроникой, страхующей от детонации, отметил Стрельбицкий.

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
25.08.2024
Фото:Depositphotos
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