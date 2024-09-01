#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
19 сентября
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
АВТОВАЗ разработал полностью электрическую...

Марка из топ-10 Китая в России представлена седаном, внедорожником и кроссовером

Сразу 5 моделей BYD вошли в топ-10 самых продаваемых автомобилей в Китае

Ситуация на авторынке Китая с начала 2024 год развивается в позитивном ключе, в течение первого полугодия он сохранил умеренный рост (+3%).

А рейтинг самых продаваемых моделей на китайском рынке возглавил BYD Qаin PLUS – по итогам продаж он возглавил топ-10. Всего за полгода реализовано 241 372 таких автомобилей (рост составил 20,5%).

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Лидер 2023 года Tesla Model Y уступил свои позиции и опустился на вторую строчку – 207 817 проданных экземпляров (+1,9%). Затем в списке идут BYD SONG (207 655 шт.; +17,6%). BYD Seagull – с седьмого места эта модель поднялась сразу на три пункта и расположилась на четвертом месте (167 861 шт.; +571,8%).

Крутой полный привод, клиренс 23 см, 218 сил – это второе поколение флагмана Хавейла!

Nissan Sylphy занимает пятое место с результатом 161 379 проданных единиц, модель опередила Volkswagen Lavida (минус 1 позиция; 137 452 шт.; минус 9,4%), Toyota Corolla (минус 1 строка; 133 307 шт.; минус 10,6%) и BYD Song Pro (+10 строк; 120 721 шт.; +47,9%).

BYD Yuan Plus (минус 2 позиции в рейтинге) опустился на девятое место с показателем 118 883 шт.; (+15,7%). Замыкает ТОП-10 Volksvagen Sagitar (минус 1 позиция; 110 051 шт.; +7,3%).

Таким образом, в топ-10 авторынка Китая по итогам первого полугодия вошли сразу пять моделей BYD (на первом, третьем, четвертом, восьмом и девятом местах).

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: focus2move.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 249
01.09.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0