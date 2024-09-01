Марка из топ-10 Китая в России представлена седаном, внедорожником и кроссовером

Сразу 5 моделей BYD вошли в топ-10 самых продаваемых автомобилей в Китае

Ситуация на авторынке Китая с начала 2024 год развивается в позитивном ключе, в течение первого полугодия он сохранил умеренный рост (+3%).

А рейтинг самых продаваемых моделей на китайском рынке возглавил BYD Qаin PLUS – по итогам продаж он возглавил топ-10. Всего за полгода реализовано 241 372 таких автомобилей (рост составил 20,5%).

Лидер 2023 года Tesla Model Y уступил свои позиции и опустился на вторую строчку – 207 817 проданных экземпляров (+1,9%). Затем в списке идут BYD SONG (207 655 шт.; +17,6%). BYD Seagull – с седьмого места эта модель поднялась сразу на три пункта и расположилась на четвертом месте (167 861 шт.; +571,8%).

Nissan Sylphy занимает пятое место с результатом 161 379 проданных единиц, модель опередила Volkswagen Lavida (минус 1 позиция; 137 452 шт.; минус 9,4%), Toyota Corolla (минус 1 строка; 133 307 шт.; минус 10,6%) и BYD Song Pro (+10 строк; 120 721 шт.; +47,9%).

BYD Yuan Plus (минус 2 позиции в рейтинге) опустился на девятое место с показателем 118 883 шт.; (+15,7%). Замыкает ТОП-10 Volksvagen Sagitar (минус 1 позиция; 110 051 шт.; +7,3%).

Таким образом, в топ-10 авторынка Китая по итогам первого полугодия вошли сразу пять моделей BYD (на первом, третьем, четвертом, восьмом и девятом местах).

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Источник: focus2move.com