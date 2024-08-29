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Список популярных автомобилей для больших семей возглавил «кореец»

Отчеты Авто.ру: среди популярных минивэнов в РФ лидирует Hyundai Grand Starex

На российском рынке автомобилей для больших семей наибольшей популярностью пользуются всего несколько моделей, согласно отчетам Авто.ру.

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В течение последних двух лет доля минивэнов на вторичном рынке стабильно составляет 5%, а средний возраст таких машин – около 12 лет.

По данным платформы, в июле 2024 года средняя стоимость минивэнов в России уменьшилась на 2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, составив 1,91 миллиона рублей.

В плане технических характеристик, в частности, стоит отметить, что 35% минивэнов оснащены механической коробкой передач, а 36% имеют правый руль. Полноприводные версии встречаются реже, их доля составляет 17%, и их цена, в среднем, в два раза превышает стоимость обычных модификаций в этом сегменте.

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В первом полугодии 2024 года самым востребованным семейным автомобилем возрастом 10-14 лет стал корейский Hyundai Grand Starex, средняя цена которого составила 1,73 млн рублей.

На втором месте Chevrolet Orlando средней стоимостью 1,22 млн рублей, а третью строчку занимает Opel Zafira – 843 тыс. рублей.

В пятерку лидеров также вошли Volkswagen Multivan и Caravelle с ценами 2,6 и 2,16 млн рублей соответственно.

Единственным представителем отечественного автопрома в первой десятке стал Lada Largus, средняя цена которой составила 667 тыс. рублей.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Алексеева Елена
Фото:Hyundai
29.08.2024
Фото:Hyundai
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