Знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел: известна цена

В России появились в продаже новые Skoda Kamiq из КНР по цене от 2,6 млн рублей

В Россию продолжают поставлять новые Skoda Kamiq из Китая, но цены изменились. В мае текущего года самый доступный экземпляр в комплектации Comfort стоил 2,87 млн рублей.

Теперь самый доступный кроссовер 2024 года выпуска фирма из Владивостока продает за 2,577 млн рублей, причем в наличии машины нет – только под заказ. В комплектацию Comfort входят датчики света и дождя, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональный руль и прочее.

Skoda Kamiq

Эта же компания обещает привезти под заказ Skoda Kamiq GT. От обычной версии кроссовера он отличается только внешними элементами, обойдется машина в 2,725 млн рублей. Новые «китайцы» стоят примерно столько же: за Jetour Dashing Elite просят 2,84 млн рублей, цена Geely Coolray начинается от 2,64 млн рублей.

Самый доступный Skoda Kamiq из наличия продается в Воронеже по цене 2,78 млн рублей. У официального дилера Skoda в Москве такие машины стоят 2,94 млн рублей.

Все китайские Skoda Kamiq оснащены 1,5-литровым мотором мощностью 112 л.с. и 6-ступенчатой АКП, привод передний.

Skoda Kamiq

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Автоновости дня»