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Знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел: известна цена

В России появились в продаже новые Skoda Kamiq из КНР по цене от 2,6 млн рублей

В Россию продолжают поставлять новые Skoda Kamiq из Китая, но цены изменились. В мае текущего года самый доступный экземпляр в комплектации Comfort стоил 2,87 млн рублей.

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449 л. с., 1000 км без подзарядки, цена от 7,5 миллионов – самый крутой кроссовер из Китая

Теперь самый доступный кроссовер 2024 года выпуска фирма из Владивостока продает за 2,577 млн рублей, причем в наличии машины нет – только под заказ. В комплектацию Comfort входят датчики света и дождя, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональный руль и прочее.

Skoda Kamiq
Skoda Kamiq

Эта же компания обещает привезти под заказ Skoda Kamiq GT. От обычной версии кроссовера он отличается только внешними элементами, обойдется машина в 2,725 млн рублей. Новые «китайцы» стоят примерно столько же: за Jetour Dashing Elite просят 2,84 млн рублей, цена Geely Coolray начинается от 2,64 млн рублей.

Самый доступный Skoda Kamiq из наличия продается в Воронеже по цене 2,78 млн рублей. У официального дилера Skoda в Москве такие машины стоят 2,94 млн рублей.

Все китайские Skoda Kamiq оснащены 1,5-литровым мотором мощностью 112 л.с. и 6-ступенчатой АКП, привод передний.

Skoda Kamiq
Skoda Kamiq

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 2
29.08.2024
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Kamiq ()

— Ужасный автомобиль, не советую.
Skoda Kamiq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

трогается с места

Недостатки:

все остальное

Комментарий:

отвратительно внешне, внутри и по надежности.... в прочим, как все шкоды - выпердышы ВАГины

-6