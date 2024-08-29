Знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел: известна цена
В Россию продолжают поставлять новые Skoda Kamiq из Китая, но цены изменились. В мае текущего года самый доступный экземпляр в комплектации Comfort стоил 2,87 млн рублей.
Теперь самый доступный кроссовер 2024 года выпуска фирма из Владивостока продает за 2,577 млн рублей, причем в наличии машины нет – только под заказ. В комплектацию Comfort входят датчики света и дождя, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональный руль и прочее.
Эта же компания обещает привезти под заказ Skoda Kamiq GT. От обычной версии кроссовера он отличается только внешними элементами, обойдется машина в 2,725 млн рублей. Новые «китайцы» стоят примерно столько же: за Jetour Dashing Elite просят 2,84 млн рублей, цена Geely Coolray начинается от 2,64 млн рублей.
Самый доступный Skoda Kamiq из наличия продается в Воронеже по цене 2,78 млн рублей. У официального дилера Skoda в Москве такие машины стоят 2,94 млн рублей.
Все китайские Skoda Kamiq оснащены 1,5-литровым мотором мощностью 112 л.с. и 6-ступенчатой АКП, привод передний.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о Skoda Kamiq ()
трогается с места
все остальное
отвратительно внешне, внутри и по надежности.... в прочим, как все шкоды - выпердышы ВАГины