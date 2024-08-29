Доступная роскошь: эти люксовые автомобили стоят дешевле 2 млн

Люксовые иномарки брендов Maserati и Bentley можно купить в РФ за ₽1,5-2 млн

В России сейчас можно купить роскошный люксовый автомобиль дешевле 2 млн руб. За такую сумму на рынке предлагается несколько моделей итальянского бренда Maserati и британского Bentley.

По цене от 1,5 до 2 млн руб. на вторичке представлено множество вариантов Bentley Continental GT первого поколения. Под капотом этого авто 560-сильный бензиновый двигатель объемом 6,0 л, АКП.

Средний пробег этих машин 2004-2006 г. в. составляет около 100 тыс. км. Так, предлагается автомобиль 2006 г. в. за 1 950 000 руб. с пробегом 96 тыс. км.

Bentley Continental GT

Среди опций двухзонный климат-контроль, функции бесключевого доступа в салон и запуска мотора клавишей, мультифункциональное рулевое колесо, круиз-контроль, датчики дождя и освещения, а также люк и кожаный салон.

Bentley Continental GT с пробегом 183 тыс. км в Москве продают за 1,4 млн руб.

Более свежими (2007-2008 г. в.) по цене до 2 млн руб. будут седаны от итальянского бренда Maserati. Пробег этих авто редко переваливает за 100 тыс. км.

Maserati Quattroporte

Среди выставленных на продажу Maserati Quattroporte есть варианты с бензиновыми моторами объемом 4,2 л и 4,7 л. Первый выдает 400 л.с., а второй – 430 л.с. Привод задний, АКП.

Экземпляр 2008 г. в. с пробегом 68 тыс. км частник в столице продает за 1,2 млн руб. Комплектация максимальная.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: Autonews.ru