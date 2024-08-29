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Гоночная серия REC возвращается на Moscow Raceway!

Четвертый этап REC обещает обострение интриги в финале сезона

8 сентября Российская серия гонок на выносливость REC возвращается на Moscow Raceway! Четвертый этап серии – Гран При АВТОРАДИО – станет предпоследним марафоном спортивного календаря, после третьего исторического этапа на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, собравшего рекордное количество участников в сорок экипажей.

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Традиционный августовский перерыв закончился, и команды возвращаются в соревновательный режим. В составе участников – команды и пилоты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска. На сегодня список заявленных на этап составил тридцать экипажей в пяти классах, и это не финальный перечень.

Классы автомобилей участников остаются прежними: быстрые спортпрототипы класса СN Pro и класс CN на автомобилях отечественной разработки Shortcut, мощные и высокотехнологичные автомобили классов GT Pro и GT, а также «демократичные» автомобили класса GT Light. Зачет GT Pro Touring насчитывает уже шесть участников и претендует на отдельный класс REC в сезоне 2025.

Экипаж-лидер абсолютного зачета первого и третьего этапа – № 111 команды Black Thorn, пилоты Игорь Мухин и Егор Ефросинин, сменит на этом этапе спортпрототип Norma на Ligier, чем добавит интриги в двух последних этапах сезона, 8 сентября и 5 октября на Moscow Raceway.

В гонке 8 сентября на старт выйдет один новый экипаж команды Time4BMW № 73 в классе GT. Впервые в этом сезоне в марафоне на московской трассе примет участие питерская команда Shonx, но с полностью измененным после третьего этапа составе. Пилотировать автомобиль Mini команды будет известная российская автогонщица Татьяна Елисеева в паре с Сергеем Рожковым. Татьяна восстановилась после недавней серьезной аварии на этапе Чемпионата России и готова вернуться за руль, теперь уже в длинных гонках.

Также в московском этапе примет участие команда Sun Zorro на автомобилей Shortcut, воодушевленная своей первой победой на легендарном «фестивальном» этапе REC на Игора Драйв – гонка прошла в рамках фестиваля скорости и музыки Гараж Фест. Полный прогноз состава участников опубликован на официальном сайте гонки.

«Cписок экипажей участников этого сезона очень интересный. Ожидаемым сюрпризом предстоящей гонки стала заявка команды G-Drive Racing №26. Команда заявила в экипаже автомобиль российской разработки Rossa LMGT, пилотируемый чемпионом мира по «длинным» гонкам Романом Русиновым. С нетерпением ожидаем дебюта, дорожная версия концепта уже была представлена в рамках фестиваля Гараж Фест на трассе. Однако, это спорт... Создание спортивного автомобиля – кропотливая и долгая работа, очень трудный путь. Мы хотим видеть автомобиль Rossa на старте нашей серии. И не только Rossa. После воплощения в реальность мечты о пелотоне в сорок автомобилей, мы теперь ждем появления новых российских машин в гонке. Сегодня у нас уже есть в серии отечественные Marussia GT, Shortcut и Rossa. Всего за два года проведения серии после перерыва в 2020 и 2021 годах. Внушает оптимизм», – поделилась Анастасия Бендикова, генеральный организатор REC.

REC предлагает зрителям программу времяпровождения в рамках спортивного события. Традиционными стали прогулки по пит-лейн, участие в предстартовой процедуре, автобусные экскурсии по треку, вертолетные экскурсии, дрифт-такси и многое другое. Любовь к любому спорту прививается семьей. Веселая крытая детская зона для маленьких болельщиков будет работать на втором этаже основного здания абсолютно бесплатно.

Добраться до автодрома можно несколькими способами, и впервые каршеринг Ситидрайв предоставит услугу по аренде автомобиля с точкой назначения – автодром Moscow Raceway. Возможность аренды на время в пути существенно сократит расходы зрителей, не имеющих личных автомобилей.

Расписание соревнования

  • 12:30 – Открытие автодрома для зрителей, зрительские программы
  • 13:00-14:30 - прогулка перед боксами команд (прогулка по питлейн)
  • 15:00 – церемония GRID (предстартовая процедура)
  • 15:30 – Старт IV этапа REC Гран При АВТОРАДИО
  • 19:30 – Финиш (по темному времени суток) с последующим награждением на подиуме.

Информация и билеты – на сайте superrace.ru

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Фото:Николай Комаров, Лариса Лащенова
Количество просмотров 2
29.08.2024
Фото:Николай Комаров, Лариса Лащенова
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