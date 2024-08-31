«Урал» представил три новые модели — вот что известно!

Автозавод «Урал» показал автопоезд Урал-6057 грузоподъемностью 9 тонн

На недавно проведенном форуме «Армия» автозавод «Урал» показал не только военную технику, но и машины гражданского, а точнее – двойного назначения. Модели эти очень интересные: самый легкий Урал-80, внедорожный гигант-автопоезд Урал-6057 и специальная аэродромная машина.

Помните Урал Арктика – внедорожный автобус, который производитель показывал пару лет назад? Теперь семейство пополнилось пятиосным арктическим автопоездом, в основе которого – трехосный седельный тягач.

Машина получила индекс Урал-6057. При собственной массе 19,7 тонны машина способна увезти 9,7 тонны при скорости до 50 км/ч. Под капотом – 310-сильный дизель, идущий в паре с 9-ступенчатой МКП. Смотрим видео об этой и других новинках Урала!

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: MotorProject